Affaire Malines - Waasland Beveren: la décision du TAS fait un gros "plouf"

Le verdict final du Tribunal arbitral du sport belge dans l'affaire de match truqué autour du match Malines - Waasland-Beveren de mars 2018 est nul et non avenu.

Cette décision a été prise par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les agents de joueurs Walter Mortelmans et Dejan Veljkovic et les ex-directeurs de Malines Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans et Johan Timmermans avaient déposé un recours en annulation contre cette décision et ont maintenant obtenu gain de cause.

La décision du Tribunal arbitral du sport belge est annulée, mais seulement en ce qui les concerne. L'arrêt du Tribunal de première instance de Bruxelles ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Pour rappel, cela date de 2018 et d'une rencontre qui aurait été "arrangée" lors de la dernière journée de championnat entre Malines (qui devait l'emporter pour se sauver) et Waasland-Beveren.

Au final, Malines était bel et bien descendu en D1B.