Vincent Kompany croira toujours en ses principes : "C'est absolument nécessaire"

Ces dernières semaines, Vincent Kompany a été plus critiqué que d'habitude : les résultats ne suivent plus, et le RSCA dégringole au classement. Pas de quoi plonger l'ex-Diable Rouge dans le doute.

Il y a une chose qu'on enlèvera probablement jamais à Vincent Kompany : sa confiance en lui et en ses principes de jeu. Les résultats récents, et surtout la forme présentée à l'Antwerp entre autres, n'y ont rien changé, que du contraire. "La pression, je me la mets moi-même, car je veux montrer la meilleure version possible d'Anderlecht aux spectateurs. Quand ce n'est pas le cas, je suis le premier déçu, et ce n'était pas le cas récemment", reconnaît-il en conférence de presse, à deux jours du match contre Courtrai.

Si je prends une décision, c'est que j'y crois à fond

"Mais cette défaite, elle m'a motivé. Je l'ai déjà dit, je ne serai jamais du genre à devenir amer durant mon passage à Anderlecht. Ce n'est pas moi", affirme ensuite Kompany. "Certains s'apitoieraient sur leur sort en cas de mauvais résultats, pas moi. Cela me motive à faire mieux. Tout comme je ne me reposerai pas sur mes lauriers en cas de résultats positifs". Quant à son style de jeu et ses principes, ils sont immuables ou presque. "Si j'ai une grande confiance en mes idées ? C'est absolument indispensable", estime le T1 anderlechtois.

"Si je changeais mes principes, c'est la première chose qui serait soulignée en cas de mauvais résultats : "Ce coach ne sait pas ce qu'il veut, il change tout tout le temps". Il faut de la clarté", continue-t-il. "Je ne manque pas de pragmatisme : l'équipe a beaucoup changé ces 18 derniers mois justement par pragmatisme. Mais cela n'empêche pas une analyse objective. Si je prends une décision, c'est que j'y crois pleinement. Et derrière, en tant que coach, j'en accepterai les conséquences", conclut Kompany.