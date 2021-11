Jérémy Doku de retour dans le groupe du Stade Rennais

Après plusieurs mois d'absence, Jérémy Doku devrait retrouver les terrains ce dimanche.

Enfin ! Alors que Jérémy Doku n'a plus évolué avec Rennes depuis la fin du mois d'août, le Diable Rouge est de retour dans le groupe du Stade Rennais ce week-end, pour la réception de Montpellier. Doku avait souffert de deux blessures consécutives, d'abord à la cuisse puis au genou, qui l'ont tenu écarté des terrains et empêché de disputer plus que trois rencontres de Ligue 1 cette saison.