Le licenciement d'Yves Vanderhaeghe fait réagir : "Inattendu ! Sans aucun respect ! Honteux !"

La nouvelle du départ de Vanderhaeghe a surpris le football belge ce matin.

Ce matin, le Cercle a annoncé la fin de sa collaboration avec son coach Yves Vanderhaeghe.

La nouvelle intervient au lendemain d'une belle victoire contre Malines, la première du Cercle à domicile cette saison. Un timing particulier et surtout surprenant qui en a étonné plus d'un et fait réagir.

Franky Van der Elst par exemple n'a pas caché son mécontentement sur Twitter : "Non, cela ne se fait pas ! Honteux !"

Un autre ancien joueur, Eric Van Meir, a également fait part de sa surprise sur les réseaux sociaux : "Inattendu ! Sans aucun respect ! Honteux !", résume l'ancien défenseur sur Twitter.

Vanderhaeghe paie toutefois ses résultats catastrophiques et la 17ème place après seize journées de championnat.

Les Groen & Zwart retrouveront Malines en coupe mercredi. Le club a indiqué que le nouveau coach serait annoncé bientôt.