En quatre minutes, Louvain renverse Westerlo

Les Louvanistes étaient pourtant bien mal embarqués, mais Schrijvers a su faire la différence en fin de match.

Les choses ont débuté sur les chapeaux de roue au Kuipje. Après dix-sept minutes, Mabea obtient une faute face à Tamari. Frustré de la décision de l'arbitre, Xavier Mercier vient se confronter au joueur de Westerlo. Ce dernier s'effondre après un tête contre tête et...les deux joueurs sont exclus. Peu après le quart d'heure, les deux équipes se retrouvent donc à dix contre dix. Cinq minutes plus tard, Remmer ouvre le score pour les locaux. 1-0, ce sera le score au repos.

Dix minutes après le retour des vestiaires, De Norre, sur une passe décisive de Keita, remet les deux équipes à égalité. Mais dix minutes plus tard, Bernat remet à nouveau les Louvanistes à genou en inscrivant le 2-1 pour les pensionnaires de D1B. Alors que l'on se dirige vers une qualification de Westerlo, qui aurait alors éliminé l'Antwerp et Louvain, Schrijvers égalise à la 89e minute. Quatre minutes plus tard, Siebe Schrijvers à nouveau, cette fois à la passe décisive, se montre décisif et offre à Maertens le but décisif.

Westerlo y aura cru mais quitte donc cette Croky Cup au stade des huitièmes de finale. Par la petite porte, Louvain file en 1/4.