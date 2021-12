La promesse de Julian Nagelsmann à Benfica

Le Bayern est qualifié et premier du groupe assuré, mais jouera son rôle d'arbitre à fond mercredi soir.

C'est un match pour l'honneur qui attend le Bayern, mercredi soir contre le Barça. Mais pas pour les Catalans qui devront s'imposer pour être certains de finir à la deuxième place du groupe. Dans le même temps, Benfica, qui n'a qu'un point de retard sur le Barça, affrontera le Dynamo Kiev et espère bien poursuivre l'aventure en C1.

Mais Jan Vertonghen et ses équipiers n'ont pas leur sort entre les mains. Julian Nagelsmann les a en partie rassurés en conférence de presse cet après-midi. "Robert Lewandowski et Manuel Neuer? Ils seront titulaires. Nous allons aligner la meilleure équipe possible. Mes salutations à Benfica."