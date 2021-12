Après Tottenham-Rennes, le match des Spurs contre Brighton également reporté

Brighton & Hove Albion - Tottenham, prévu ce dimanche, ne se déroulera pas : les Spurs, frappés par une vague de cas de Covid-19 et qui ont atteint le palier de 13 cas permettant un report de rencontre, ont demandé à ce que la rencontre soit déplacée. Le club est actuellement à l'isolement, et la rencontre de Conference League de ce jeudi soir avait déjà été reportée pour les mêmes raisons.

La rencontre sera reprogrammée "dès que possible", a annoncé la Premier League, qui a accepté cette demande après une concertation avec les autorités sanitaires.

Sunday's @PremierLeague match against Tottenham Hotspur has been postponed. ℹ️