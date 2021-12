Luka Elsner évoque le mal profond qui sévit au Standard de Liège : "On est dans un perpétuel management de crise"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner a donné des nouvelles de son noyau en conférence de presse ce vendredi. Plusieurs joueurs du Standard de Liège sont incertains pour le match à l'Antwerp.

L'entraîneur principal des Rouches est ensuite revenu sur cette semaine compliquée en bord de Meuse après la défaite lors du choc wallon et les incidents qui ont eu lieu à Sclessin. "On a essayé d'arrêter de faire des gestions de mini-crises et superficielles. Essayer d'aborder les choses plus profondes et fondamentales qui ont un aspect culturel et inérant à la mentalité dont on fait preuve maintenant. Mais c'est un problème qui perdure depuis longtemps. On est dans un perpétuel management de crise. On a essayé de s'attacher à creuser un peu plus loin cette semaine et de trouver le remède et le coeur du problème. Il faut arrêter d'être constamment engagé dans une bataille contre nous-mêmes et de voir les mêmes scenarii se répéter tous les trois mois. La solution ne peut venir que de l'élément le plus proche du terrain, à savoir le staff et les joueurs", a lâché le technicien franco-slovène avant de poursuivre.

"Il y a eu des discussions, mais les échanges ont été plus profonds. Cela a été plus loin que simplement ce qu'il s'est passé contre Charleroi. Être abattu et avoir pitié de soi-même, ça n'aide en rien. Il faut comprendre la façon dont on est perçu et la faiblesse des opinions concernant l'équipe. Cela doit générer un mode commando qui n'a pas été déclenché. Un instinct de survie qui pousse à dépasser ses limites et rajouter ainsi 20% qui feront la différence. Il en va de notre carrière et de la stature du club. Si on arrive à trouver la solution à ce problème culturel, on pourra redonner des couleurs à notre équipe et notre club. Quand je dis culturel, c'est le mal qui sévit depuis des années au Standard. Il faut retrouver un mental de champion qui ne baisse pas les bras et qui est combattif. On a beaucoup parlé de passivité dans notre jeu et notre quotidien. Finalement attendre que les choses se passent ou viennent à nous... Il faut travailler plus et être exigeant chaque jour avec soi-même. Si on peut modifier cela, alors les joueurs qui rejoindront le Standard seront tirés vers le haut et pas l'inverse", a précisé le coach des Rouches.