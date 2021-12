Fallait-il jouer Charleroi-Ostende? "Ce n'était pas vraiment du foot, mais..."

Conditions compliquées à Charleroi vendredi soir pour le premier match de la 18e journée de championnat. Mais Monsieur Put a estimé que le terrain était praticable alors les deux équipes ont tenté de jouer.

Un terrain enneigé et gelé à certains endroits, détrempé, mouillé et donc glissant à d'autres: l'ère de jeu a rendu les débats entre le Sporting et le KVO compliqués. Et le deux coachs partageaient une analyse assez semblable à l'issue de la rencontre.

Edward Still ne le cache pas: pour lui, la pelouse était vraiment limite. "Je suis soulagé qu'il n'y ait pas eu de blessures graves, parce que l'intégrité physique des joueurs ne pouvait pas être totalement garantie, il y avait un risque", analyse le coach de Charleroi. "Mais d'un autre côté, personne n'avait envie de remettre. Parce que les calendriers sont surchargés. Et puis, nous, on avait envie d'enchaîner. Mais je pense que les deux coachs partageaient la même inquiétude et on en parlé avant le match."

"Fallait-il jouer? On en a discuté avant le match", confirme Alexander Blessin. "La saison dernière, on a eu situation similaire, si pas pire, contre Courtrai. Il y avait deux ou trois centimètres de neige sur le terrain. Dans ce genre de match, on ne peut pas dire que c'est vraiment du football, mais la situation est la même pour les deux équipes. Le temps est souvent comme ça en Belgique, en décembre et en janvier. Alors la question, c'est pourquoi on programme autant de matchs à cette période?"