Anderlecht enchaîne : "Contre Charleroi, nous avons eu un déclic"

Christian Kouame a marqué son quatrième but en championnat. Contre Seraing, il a marqué trois buts en dix jours, aussi bien en Coupe qu'en championnat.

Christian Kouame s'affirme de plus en plus aux côtés de Zirkzee. Le Hollandais est le plus adroit, l'Ivoirien travaille plus et est plus combattif. Il y a eu un déclic entre eux sur et en dehors du terrain, mais ça a pris du temps. "Savez-vous quand le déclic s'est produit ? Sur le terrain de Charleroi. Puis, nous avons réalisé que cela ne pouvait se faire que collectivement. Nous devons attaquer et défendre en tant que groupe", a expliqué l'attaquant.

Une soirée si calme, ils n'avaient pas connu cela à Anderlecht cette saison. "Non, ça s'est bien passé. Nous étions là depuis le début," a souligné le joueur prêté par la Fiorentina. "Cela devrait être un message pour le reste de la saison. Si nous fonçons dès la première minute, nous nous faciliterons la tâche. Mais nous y arriverons", a conclu Kouame.