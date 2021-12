Un flow idéal avant Bruges : "Un match entre, je l'espère, deux équipes au top"

Vincent Kompany et ses hommes iront à Bruges en confiance, après cinq victoires consécutives si l'on compte le match de Coupe.

Une chose semble claire : ce match face à Saint-Trond, Anderlecht ne l'aurait peut-être pas gagné il y a quelques mois de ça. "C'est plus facile de resserrer les rangs pour ne pas encaisser que de trouver la faille devant. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se relâcher et perdre ce petit quelque chose en plus qu'on a trouvé sur le plan défensif", reconnaît Vincent Kompany. "La saison passée aussi, il a fallu trouver la bonne recette".

Offensivement, c'était un peu poussif en première période, jusqu'au déclic. "Oui, nous étions un peu trop passifs en première mi-temps, il y avait moins de rythme qu'à Seraing. J'ai demandé de jouer plus vite, et en seconde mi-temps, c'était presque parfait", se réjouit encore Kompany, qui a désormais le regard tourné vers Bruges.

Le couteau entre les dents

Le RSCA peut frapper un grand coup en allant s'imposer au Jan Breydel, bien sûr : avant le match de Bruges, Anderlecht occupe actuellement la troisième marche du podium à deux points du Club. Tout peut encore aller très vite. "Comme chaque match, on voudra le gagner, parce que c'est notre philosophie. Le topper, c'est un match à part. Il faudra aller là le couteau entre les dents", prévient le coach anderlechtois.

"Je ne veux pas spéculer sur base du match d'aujourd'hui et je ne tirerai pas de conclusions après celui de dimanche. Mais tout ce qu'on veut, c'est montrer notre meilleur visage là-bas. C'est la seule option, on ne peut pas se rendre à Bruges à 80-90%", estime Kompany. "Espérons que ce sera un match entre deux équipes au top".