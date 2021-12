Courtrai sort la tête de l'eau : "Il y a quinze jours, tout le monde disait qu'il fallait regarder en bas du classement"

Ce mardi soir, Courtrai est allé s'imposer à Ostende (0-2) lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Courtrai vient d'enchaîner un deuxième succès de suite en championnat après sa victoire à Ostende. Les Kerels occupent désormais la septième place avec 28 points au compteur. Une sacrée remontée au classement pour les troupes de Karim Belhocine.

"C'était un match qui pouvait aller dans tous les sens au début. Après le 0-1, nous savions que nous aurions des occasions en contre-attaque. Au début de la deuxième mi-temps, nous avons eu quelques difficultés, nous n'avons pas pu échapper à la pression. Mais une fois le deuxième but inscrit, nous étions dans une position confortable", a confié Gilles Dewaele à l'issue de la rencontre. "Il y a quinze jours, tout le monde disait que ce serait difficile, qu'il fallait regarder en bas. Deux matchs plus tard, nous sommes de retour au sommet et nous pouvons être optimistes pour l'avenir", a conclu le défenseur.

