Ismaël Kandouss, le retour : "Mentalement, il ne faut pas se frustrer"

Ce mercredi, Ismaël Kandouss devrait être titulaire à Zulte Waregem. Le défenseur marocain profite de la suspension de Siebe Van der Heyden.

Ismaël Kandouss (24 ans) est monté au jeu ce dimanche contre Malines, mais n'a plus débuté un match depuis bientôt un mois. La tournante en défense centrale l'a cantonné pour le moment au banc. "Ca me fait plaisir que les circonstances me permettent de rejouer, oui, mais je prends ça de manière collective", déclare le défenseur central après la rencontre de dimanche. "L'équipe tourne bien et c'est le plus important".

Il faut dire que Felice Mazzù a beaucoup fait tourner son trio défensif, puisque ce mercredi, ce sera la 5e défense différente pour l'USG cette saison. "Mentalement, c'est difficile de m'être retrouvé sur le banc, mais il ne faut pas rester dans sa frustration. Tout le monde mérite de jouer et le coach fait tourner", relativise Kandouss. "On est 4 pour 3 postes, c'est au coach de faire ses choix et à nous de les accepter". Reste à garder les automatismes malgré cette tournante : "On se connaît depuis deux ans maintenant. Les automatismes restent", affirme enfin l'Unioniste. "C'est une opportunité pour moi de me montrer, oui, mais l'important est d'être au top collectivement".