La mission des Buffalos: "Intégrer le top 4 le plus vite possible"

De retour au premier plan, les Gantois veulent très vite se faire une place parmi les quatre premiers du championnat.

La Gantoise a vécu un début de saison compliqué en championnat, mais ce n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Les Buffalos restent en effet sur une série de quatre victoires consécutives en championnat et sont revenus dans la lutte pour les playoffs 1.

Au point de se fixer une ambition précise pour la fin de l'année. "L'objectif, c'est d'être dans le top 4 le plus vite possible", confirmait Vaids Odjidja après la victoire contre Genk, dimanche soir. "Les places sont chères, on le sait et il faut y aller match par match", ajoute-t-il.

En cas de victoire ce soir à Malines, les Gantois intègreront provisoirement le top 4... en attendant les résultats de Charleroi et de l'Antwerp, qui joueront jeudi soir.