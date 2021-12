Malines arrive trop tôt pour Vadis Odjidja : "J'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps"

Lors du match de La Gantoise contre le KRC Genk dimanche, le médian a dû quitter le terrain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Le match contre Malines arrive trop tôt pour Vadis Odjidja qui n'a pas encore assez récupéré. "Vadis est rétabli mais médicalement il n'est pas encore en mesure de jouer", a déclaré l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse. "Il a également un léger problème aux ischio-jambiers, ce qui l'a obligé à quitter le terrain dimanche soir. Le match de mercredi sera de toute façon trop tôt, mais Vadis s'entraînera individuellement sur le terrain. Espérons qu'il ne sera pas absent trop longtemps", a souligné le coach des Buffalos qui ne s'inquiète pas pour autant. "Nous avons plusieurs options pour ces postes offensifs." La liste des remplaçants possibles est en effet assez longue : Bezus, Hjulsager, Kums et Chakvetadze.

Le KV Malines va récupérer plusieurs joueurs pour affronter les Gantois. Van Damme, qui était absent pour cause de pubalgie depuis le 26 septembre, fait son retour dans le groupe. Hairemans est également de retour et le gardien de but Coucke revient de suspension. Pour Bateau, le match arrive trop tôt. Kaya est en quarantaine pour quelques jours de plus. Et quant aux blessés : Vanlerberghe s'entraîne encore individuellement, tandis que Cuypers n'a pas encore repris l'entraînement. Le duo Druijf-Engvall ne reviendra que début 2022.