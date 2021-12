Malines s'impose face à Gand au terme d'un match fou

La Gantoise a mené à deux reprises, mais Storm et Mrabti ont eu raison des Buffalos.

Rencontre folle derrière les casernes ce soir. Sept buts entre Malines et La Gantoise, et ce sont finalement les locaux qui se sont imposés, 4-3.

Dès la 33e minute, Tissoudali ouvrait le score pour les Gantois sur une petite erreur de Van Hoorenbeeck. Mais trois petites minutes plus tard, Mrabti remettait les deux équipes à égalité. Alors que Depoitre redonnait l'avantage aux Gantois à la 49e minute, Storm égalisait cinq minutes plus tard d'une magnifique frappe dans la lucarne venue de la gauche. Le match rebondit à nouveau à l'heure de jeu. Mrabti converti un penalty et place les locaux en tête, mais pour une courte durée. Un petit peu moins de dix minutes après le 3-2 de Mrabti, Depoitre trouve Tissoudali qui remet à nouveau les deux équipes à égalité. Mais dès la 70e minute, soit deux minutes après l'égalisation de Tissadouli, Storm, à nouveau depuis l'extérieur du rectangle, trompe Bolat et scelle le score à 4 buts à 3.

Au classement, Malines revient à égalité avec Gand, aux six et septièmes places.