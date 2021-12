Genk et l'Antwerp se quittent dos à dos

Après le Topper, Genk et l'Antwerp proposaient l'autre affiche de cette 20e journée de JPL.

Genk accueillait l'Antwerp, une rencontre sur laquelle le Racing comptait pour tenter de se lancer après sa remontée spectaculaire contre Charleroi.

Mais la partie n'a pas offert le même spectacle que lors des récentes confrontations. La rencontre, disputée et physique, a finalement accouché d'un nul.

Onuachu (32e), bien servi par Bongonda, ouvrait le score de la tête alors que l'Antwerp passait près d'ouvrir le score juste avant.

Après le repos par contre, le niveau de jeu baissant offrait moins de spectacle et voyait surtout deux formations multiplier les imprécisions. Onuachu sortait sur blessure, les occasions franches se faisaient rares, et l'Antwerp donnait tout en fin de rencontre pour égaliser. Finalement Viktor Fischer (82e) égalisait d'une superbe but en fin de rencontre.

Le nul n'arrange les affaires de personne, mais combiné au résultat de Bruges, c'est l'Union qui sort vainqueur de ce week-end.