Un Anversois décisif à son entrée : "Je trouve que je dois jouer chaque semaine"

Viktor Fischer a fait la différence en faveur de l'Antwerp depuis le banc. Le Danois aimerait avoir plus de temps de jeu.

Monté au jeu un peu après l'heure de jeu pour Radja Nainggolan, Viktor Fischer n'a pas vraiment pu changer le jeu anversois, jusqu'à la 82e et le but égalisateur. "Ca fait plaisir d'être à nouveau important pour l'équipe. C'était un beau but, bien amené par Benson", se réjouissait-il après la rencontre. "Je suis satisfait de ce point, c'était une soirée difficile. Genk est une bonne équipe".

Fischer a débuté sur le banc ces deux dernières rencontres, malgré de belles statistiques (3 buts et 6 assists désormais en D1A). "Je veux jouer chaque semaine et pour être honnête, je trouve que je devrais. Mais c'est la façon de travailler de notre coach, il fait tourner. Je dois respecter ça", relativise le Danois. "J'espère continuer sur ma lancée après la Nouvelle Année. Il y a encore beaucoup de matchs, je dois continuer à travailler et me montrer quand je reçois ma chance".