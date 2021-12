Ivan De Witte ne veut pas être le nouveau président de la Pro League : "Il y a un besoin urgent de leadership"

La semaine dernière, Peter Croonen a quitté son poste de président de la Pro League. Un successeur n'a pas encore été nommé. Celui qui n'occupera certainement pas ce poste, c'est Ivan De Witte. Le président de La Gantoise a été formel.

Ivan De Witte (74 ans) a déjà été président de la Pro League, entre 2007 et 2012. Il ne souhaite pas du tout hériter d'un second mandat. "À ma grande surprise, j'ai vu mon nom apparaître, mais nous devons maintenant chercher un président et un conseil d'administration forts. Il y a un besoin urgent de leadership au sein de la Football Association et de la Pro League, car je pense que cela fait défaut", a lâché l'homme fort des Buffalos auprès de Sporza.

Des voix s'élèvent pour demander un président qui ne soit pas impliqué dans un club. Ivan De Witte soutient cette idée, même si le président de Gand est conscient qu'il n'est pas facile de trouver un président indépendant. "Si nous pouvons trouver quelqu'un en dehors du football qui a les qualités, je suis pour. Si ce n'est pas le cas, alors nous devons choisir la meilleure personne au sein de la ligue."

"Qui c'est ? Je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Il doit y avoir quelqu'un dans la Pro League qui peut diriger avec neutralité et leadership", a conclu Ivan De Witte.