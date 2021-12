Officiel : Karim Belhocine accueille une première recrue hivernale

Courtrai, 8e de JPL, a déjà lancé son mercato hivernal.

Les Kerels ont officialisé la venue de Tsuyoshi Watanabe qui arrive du FC Tokyo.

Le défenseur central de 24 ans devient le premier Japonais à figurer dans l'effectif de Courtrai, et s'est engagé pour trois saisons au Guldensporenstadion.

Cette aventure sera également une première pour le joueur, car Watanabe n'a jamais joué en dehors du Japon. Il compte 103 apparitions pour le FC Tokyo et une sélection en équipe nationale.

