Christian Eriksen sort du silence et dévoile son objectif

Victime d'un arrêt cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande (0-1) à l'occasion de l'Euro l'été dernier, le milieu offensif a toujours l'intention de retrouver le haut niveau.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter Milan, Christian Eriksen (29 ans, 109 sélections et 36 buts) s'est fixé un objectif ambitieux : disputer avec le Danemark le Mondial 2022.

"Mon objectif est de jouer la Coupe du Monde au Qatar. Je veux la jouer. C'est mon état d'esprit depuis tout ça. C'est un objectif, un rêve. Mais que je sois sélectionné, c'est une autre chose. Mais il s'agit de mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir car je ne me sens pas différent. Physiquement, je me sens au top. Donc c'est mon but et il me reste du temps pour l'atteindre", a confié Eriksen pour la chaîne danoise DR1.

Pour rappel, le Danemark a d'ores et déjà validé son billet pour cette compétition.