Le FC Barcelone sur un attaquant français?

Ce serait une toute grosse surprise.

En échec sur le dossier Alvaro Morata, finalement retenu par la Juventus Turin, le FC Barcelone cherche toujours un buteur sur ce mercato d'hiver. Et d'après les informations du quotidien catalan Sport ce jeudi, les Blaugrana ont relancé la piste menant à l'attaquant Anthony Martial (26 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League cette saison), sur le départ de Manchester United en janvier.

Cependant, sur ce dossier, l'actuel 5e de Liga doit patienter car le salaire de l'international français représente un obstacle insurmontable sans plusieurs départs au sein de l'effectif. Suivi par le FC Séville ou encore la Juventus Turin, Martial donne visiblement sa priorité au Barça et serait d'accord pour patienter. Dans l'hypothèse d'une opération, le club espagnol pense à un prêt avec une option d'achat.