Malines demande une grosse somme pour libérer Hugo Cuypers

Gand semblait être sur les rangs pour accueillir l'attaquant liégeois mais la somme demandée par Malines risque de refroidir les ardeurs gantoises.

Hugo Cuypers fait probablement partie des révélations de ce début de saison en Pro League. L'attaquant, formé au Standard, compte pas moins de six buts et sept passes décisives en 17 rencontres, un ratio plus que satisfaisant pour le joueur qui vit sa première saison complète en Belgique.

Les performances de l'attaquant ne sont pas passées inaperçues du côté des gros clubs puisque Gand semblait être intéressé par le profil du joueur. Seulement voilà, les Buffalos devront mettre le prix pour attirer Cuypers dans leurs filets.

En effet, selon Het Nieuwsblad, Malines réclamerait un peu moins de cinq millions d'euros pour sa révélation. Une somme beaucoup trop conséquente pour la direction gantoise qui ne devrait pas risquer le coup.