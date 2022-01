CAN : l'Ethiopie battue par le Cap Vert, qui se met dans la roue du Cameroun

Dans le match des "outsiders" de ce groupe A, le Cap Vert a fait la bonne opération face à l'Ethiopie.

Alors que le Cameroun, pays organisateur, avait battu le Burkina Faso lors du match d'ouverture, les deux "outsiders" du groupe A s'affrontaient en seconde partie de soirée. L'Ethiopie s'est inclinée face au Cap Vert, sur un but de Julio Tavares juste avant la mi-temps (0-1). Une victoire facilitée par l'expulsion très rapide de Yared Bayeh côté éthiopien (12e). Kenny Rocha Santos (KV Ostende) était titulaire côté capverdien.

Le Cap Vert retrouve la CAN pour la première fois depuis 2015, quand les Requins Bleus avaient été éliminés au premier tour. En 2013, toutefois, le petit pays insulaire atteignait les quarts de finale de la compétition. L'Ethiopie, de son côté, a gagné une CAN en 1962, des jours de gloire passés depuis longtemps puisque les Walya ne s'étaient plus qualifiés depuis 2013, et n'ont plus passé le 1er tour depuis 1968.