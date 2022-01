Un ancien de JPL raccroche les crampons et devient entraîneur aux États-Unis

Le défenseur a été actif sur les pelouses de JPL sous les couleurs d'Ostende et du Beerschot.

Frédéric Brillant met un terme à sa carrière.

Le Français avait défendu les couleurs du Beerschot et du KV Ostende avant de s'envoler pour la MLS et le New York City FC.

Le défenseur portait enfin les couleurs de D.C. United d'Hernan Losada durant ces trois dernières années.

Brillant ne quitte toutefois pas le monde du football et devient entraîneur adjoint du Loudoun United FC, l'équipe réserve de D.C. United qui joue dans le championnat USL.

"C'est amer d'annoncer ma retraite du football professionnel après plus de 15 ans en tant que joueur. Je tiens à remercier D.C. United et le New York City FC, mais aussi mes clubs belges, le Beerschot et le K.V. Ostende, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en tant que joueur et pour le plaisir qu'ils ont donné à ma carrière", a communiqué le nouvel assistant du Loudoun United.