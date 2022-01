Axel Witsel de retour... au Standard ?

C'est l'information un peu folle de la journée : Axel Witsel, qui ne prolongera pas à Dortmund, pourrait faire un retour retentissant du côté du Sclessin.

Selon le média allemand Bild, Axel Witsel (33 ans) ne prolongera pas son aventure du côté du Borussia Dortmund. Peu satisfait de sa situation sous les ordres de Marco Rose, le Diable Rouge voudrait quitter le BVB d'ici la fin de la saison.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs affluent quand à l'avenir du médian. Il a en effet été cité à la Juventus - qui s'intéressait déjà à lui il y a quelques années - ou au Galatasaray. Mais le média Sport1 a lâché une nouvelle encore plus surprenante : le Belge envisagerait de revenir au Standard de Liège. Il aurait l'ambition de retrouver du rythme, dans l'optique de disputer la Coupe du monde au Qatar. Le Standard serait également intéressé par un retour du joueur, qui a évolué dans ses rangs entre 2006 et 2011. Seulement, selon RTL, aucune approche n'a encore été tentée par le club liégeois, qui devra consentir à un effort financier colossal, le salaire du Belge s'élevant à 7,75 millions d'euros annuels....