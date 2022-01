Nouvelle tuile pour le Barça ?

Sorti en larmes contre l'Athletic Bilbao (défaite 3-2, a.p.) jeudi en Coupe du Roi, Ansu Fati souffre d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche.

Aucune durée d’indisponibilité n’a été donnée dans le communiqué du FC Barcelone, qui attend la décision d'Ansu Fati (19 ans, 10 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison)

En effet, le club catalan lui conseille de subir une nouvelle opération. La presse catalane estime donc son absence entre 3 et 5 mois. Le quotidien Sport affirme que l’entraîneur Xavi réclame plus que jamais l’arrivée d’un attaquant, et plus précisément celle d’Alvaro Morata (29 ans, 21 matchs et 5 buts en Serie A cette saison), actuellement prêté par l’Atletico Madrid à la Juventus Turin.