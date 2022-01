L'Inter tout proche de boucler une grosse arrivée

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le latéral de l'Atalanta Bergame, Robin Gosens (27 ans) pourrait s'engager avec l'Inter de Milan. Les discussions entre les parties seraient à un stade avancé, à un point où le transfert pourrait se faire très rapidement. Newcastle aurait aussi été sur le latéral allemand de La Dea, mais ce sont bien les Intéristes qui devraient s'attacher ses services. Stefano Sensi devrait quant à lui être prêté à la Sampdoria.

Inter are now in advanced talks with Atalanta for Robin Gosens. Negotiations progressing in order to complete the agreement immediately. 🇩🇪🤝 #Inter



Inter are leading the race over Newcastle to sign Gosens - while Stefano Sensi leaves the club to join Sampdoria on loan. pic.twitter.com/qVTdFXqf0r