Alisson, le portier du Brésil, expulsé deux fois, sauvé deux fois

Alisson Becker, gardien de but du Brésil, a vécu une situation rare ce jeudi en qualifications pour le Mondial.

Lors du match de qualifications à Quito, en Équateur, Alisson a été d'abord expulsé à la 26e minute de jeu pour une sortie pied en avant sur Matheus Cunha. L'arbitre a ensuite consulté les images du VAR et révisé son jugement pour ne donner qu'un jaune au portier du Brésil. Et ce n'était pas tout : à la 90e+6, l'Équateur obtenait un penalty ... et Alisson était à nouveau expulsé. Mais cette fois, encore à la demande du VAR, le penalty était finalement annulé - et donc le carton rouge annulé.

"Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du football", riait Alisson Becker après la rencontre. "Je pense que j'ai effectué des interventions correctes sur ces deux actions, et mes équipiers l'ont fait comprendre clairement. Le VAR a évité qu'ils soient sanctionnés injustement, cela prouve encore son importance actuellement".