Marouane Fellaini a bien failli revenir : "Eden a essayé de me convaincre, mais j'ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi"

Marouane Fellaini est très épanoui en Chine, et a pris sa retraite internationale en 2019. Son retour en sélection a été évoqué pour l'Euro 2020, mais l'ancien de Manchester United a refusé.

Marouane Fellaini (34 ans) est un homme heureux en Super League chinoise : avec son club de Shandong, il a remporté le championnat et la Coupe, est devenu capitaine et serial buteur (30 réalisations en 80 matchs!) et même un leader : "Dans la vie, je suis quelqu'un de très timide. J'ai toujours fait mon taf sans crier sur les autres. En Chine, j'ai développé cette facette de ma personnalité (...) Aujourd'hui, s'il faut engueuler un jeune, je l'engueule. Je dis ce que je pense, je donne des conseils aux joueurs, aux dirigeants, au coach, ça fait du bien", reconnaît-il dans un long entretien accordé à So Foot.

Ce rôle de leader, Fellaini l'a cependant toujours un peu eu en sélection, où il a bien failli faire son retour l'été dernier lors de l'Euro 2020. "Les coachs savent ce que je peux apporter. Je suis quelqu'un de bien, de respecté, qui aime bien rigoler ... J'aurais pu revenir, mais j'aurais dû faire une quarantaine, et j'avais promis à mon club de rester", révèle l'ex-Diable. "Eden a essayé de me convaincre de revenir, mais je leur ai dit qu'ils avaient bien assez de top joueurs et n'avaient pas besoin de moi".

Un niveau inférieur en Chine

Marouane Fellaini sait également que le niveau est différent en Chine. "Ce n'est pas le même tempo qu'en Europe. Si certains joueurs chinois y vont, ils vont devoir s'adapter. Et si je reviens en Europe, je vais devoir bosser deux fois plus pour retrouver le niveau exigé", assume-t-il. "Je ne dis pas que j'aurais été titulaire avec les Diables, mais j'aurais pu être sur le banc et entrer. Mais avec l'âge, ça devient compliqué, surtout que le niveau n'est pas le même en Chine. Il faut savoir tourner la page".