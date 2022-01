Vlahovic, une opération à 15 millions !

L'attaquant va signer à la Juventus dans la journée et les montants sont astronomiques.

Il n'y a désormais plus de doute : Dusan Vlahovic (22 ans, 24 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) va quitter la Fiorentina pour signer à la Juventus Turin. L'attaquant serbe est arrivé ce vendredi à Turin afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat avec les Bianconeri. L'opération est désormais ficelée et la presse italienne en révèle les détails.

Selon La Gazzetta dello Sport, le montant du transfert s'élève bien à 75 millions d'euros. Il se décompose comme tel : 67 M€ de base, plus 8 M€ de bonus. L'international serbe touchera un salaire net de 7 M€ jusqu'en 2027, pour un total de 63 M€ brut. Enfin, les agents toucheront environ 15 millions d'euros de commissions. Au total, l'opération va donc coûter plus de 150 M€ à la Vieille Dame !