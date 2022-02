Officiel : Denis Odoi rejoint le Club de Bruges

Denis Odoi rejoint le Club de Bruges en provenance de Fulham. Le défenseur âgé de 33 ans signe jusqu'en 2024 chez les Blauw en Zwart.

L'ancien Diable Rouge évoluait chez les Cottagers depuis 2016. Il avait auparavant défendu les couleurs d'OHL (2006-2009), Saint-Trond (2009-2011), Anderlecht (2011-2013) et Lokeren (2013-2016).

Welcome to the Club, Denis! 🔵⚫



🔗 | https://t.co/uwlyZcXHBS pic.twitter.com/T3bHY2CE9i