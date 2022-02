Paul Nardi a perdu du crédit: "Il doit souffler un peu"

L'ancien gardien du Cercle de Bruges ne semble plus avoir d'avenir à Lorient.

Paul Nardi (27 ans, 22 matchs en L1 cette saison) a vécu des dernières semaines compliquées. Auteur de prestations décevantes, le gardien de Lorient a vu ses dirigeants lui chercher un successeur en fin de mercato, à la demande de l'entraîneur Christophe Pelissier.

"Il y a eu une réflexion, peut-être tardivement, j'en conviens, et je l'ai dit à Paul, a confié le coach des Merlus dans les colonnes de L'Equipe. Je ne suis pas satisfait de ses performances. J'ai eu envie de faire bouger les choses mais je ne voulais pas prendre un gardien à tout prix, sinon, on l'aurait fait."

Reste que le FCL s'est beaucoup activé pour tenter de recruter à ce poste, tentant sa chance pour Steve Mandanda (Marseille) et Roman Bürki (Dortmund), sans succès. "Aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour que Paul souffle, poursuit Pelissier. Je sais qui sera titulaire dimanche, contre Lens, et les gardiens le savent aussi." A priori, c'est Matthieu Dreyer, le remplaçant de Nardi, qui va devenir le n°1 dans le but lorientais dès ce week-end.