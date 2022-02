Genk prend la mesure de Zulte Waregem

Lors de la dernière rencontre de la 26ème journée de Jupiler Pro League, Genk s'est imposé face à Zulte Waregem (2-0).

Après un but annulé d'Onuachu (13e) et une tête du Nigérian sur le poteau (31e), Genk l'a emporté grâce à un but contre son camp d’Omar Govea (36e) et une frappe de Kristian Thorstvedt (47e). Les Limbourgeois signent un troisième succès en quatre matchs joués en 2022.

Le vice-champion, qui compte deux matchs de retard, est huitième du championnat avec 35 points tandis que Zulte Waregem est seizième avec 25 unités, soit deux points d’avance sur Seraing, actuel barragiste.