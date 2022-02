Kompany ravi d'un de ses joueurs : "Sans ça, nous n'arriverons à rien"

Vincent Kompany était très heureux de la prestation collective contre l'AS Eupen. "Ce n'était pas parfait, mais c'était très bien", souligne-t-il.

La prestation de Joshua Zirkzee, qui a poussé Jonathan Heris à la faute sur un premier but qu'il inscrit au terme d'un long sprint, a été impressionnante d'implication. En seconde période, le Néerlandais (également auteur d'un second but tout en classe) est parfois revenu défendre sur les flancs. Vincent Kompany, qui n'est pourtant pas du genre à mettre l'accent sur une prestation individuelle, ne pouvait qu'être épaté.

"C'était fantastique. C'est ce que je veux voir depuis le début de la saison. Regardez le match contre le Standard : nous avons dominé, mais nous prenons ensuite un coup sur la tête, et c'est parce que nous manquions de ce genre de moments", estime l'entraîneur du RSCA. "J'ai déjà donné les mots-clefs : effort collectif, sacrifice, discipline. Si on se base sur ces trois valeurs, on a une chance dans le football moderne".

À une époque, Zirkzee n'aurait pas dû faire ça

Joshua Zirkzee a énormément progressé sur ce plan. "Il ne l'aurait pas fait à une certaine époque, car il y aurait eu quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Aujourd'hui, tout le monde doit travailler, sans quoi rien ne se passe. Mes trois attaquants ont marqué, je suis content pour eux. Peu impporte qui marque à mes yeux", conclut Kompany.