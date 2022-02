Malines se défait du Beerschot et maintient sa 7e place

Les Malinois sont venus à bout des Anversois au terme d'un match prolifique.

Douzième victoire de la saison pour Malines, qui s'est imposé à domicile face au Beerschot ce dimanche (3-2).

Ce sont pourtant les Rats qui se mettaient les premiers en évidence, avec un tir de Suzuki qui était sauvé par Coucke (6e). Le Kavé ouvrait le score via l'inévitable Nikola Storm (11e), sur un assist de Schoofs. 7 minutes plus tard, Biebauw était à nouveau battu par Cuypers (18e), avant de se retourner une troisième fois après que Storm inscrive son second but du match, son 14e en Pro League cette saison. Une première mi-temps qui se terminait sur le score de 3-0, bien que ce dernier aurait pu être bien plus lourd.

Le Beerschot reprenait néanmoins espoir en seconde mi-temps, juste après que Storm se soit fait exclure suite à un très vilain tacle (60e).

🟥 | Nikola Storm est logiquement exclu suite à ce tacle ! 👀 #KVMBEE pic.twitter.com/x1yrH7jlXq — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 6, 2022

Un tir d'Avenatti dévié par ses propres buts par Coucke relançait le match. Le Beerschot n'arrivait pas à remonter un tel retard mais inscrivait un second but dans les arrêts de jeu via Sanusi.

Un sursaut insuffisant pour les Rats, qui restent bloqués dans les méandres du classement à une 18e et dernière place. Avec cette victoire, Malines conforte sa 7e place.