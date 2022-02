Gavi, prolongation imminente?

Le tout jeune milieu de terrain espagnol devrait s'inscrire dans la durée chez les Catalans.

Après un mercato d'hiver ambitieux, le FC Barcelone dispose de deux priorités dans les coulisses : les prolongations du défenseur central Ronald Araujo et du milieu de terrain Gavi (17 ans, 18 matchs et 2 buts en Liga cette saison). Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce lundi, les Blaugrana s'activent sérieusement pour l'international espagnol.

Ainsi, les dirigeants du Barça ont déjà organisé une réunion avec l'agent du jeune prodige, Ivan de la Pena, pour avancer concernant une prolongation de son bail, qui court actuellement jusqu'en juin 2023. Suivi par plusieurs cadors européens, Gavi donne une priorité absolue à l'actuel 4e de la Liga et un accord semble très probable entre les deux parties.