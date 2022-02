Marc Overmars quitte l'Ajax suite à des messages "inappropriés" à ses collègues féminines

L'Ajax d'Amsterdam a annoncé dans un communiqué que Marc Overmars quittait avec effet immédiat le club. Directeur du football depuis 2012 au sein du club amestellodamois, il aurait envoyé plusieurs messages vus comme "inappropriés" à des collègues féminines.

"Le directeur du football Marc Overmars va quitter l'Ajax avec effet immédiat. Il a pris cette décision après avoir discuté ces derniers jours avec le conseil de surveillance et le PDG Edwin van der Sar et leur a fait part de ses intentions. Une série de messages inappropriés envoyés à plusieurs collègues féminines sur une longue période de temps sous-tend sa décision de quitter le club."

Overmars s'est également exprimé quant à cette situation. "J'ai honte. La semaine dernière, j'ai été confronté à des rapports sur mon comportement. Et comment cela a été perçu par les autres. Malheureusement, je n'avais pas réalisé que je dépassais les limites, mais cela m'a paru clair ces derniers jours. J'ai soudainement ressenti une énorme pression. Je m'excuse. Il est certain que pour quelqu'un dans ma position, ce comportement est inacceptable. Je le vois aussi maintenant. Mais il est trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax. Cela a également un impact majeur sur ma situation privée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, moi et ma famille."

