Nouvelles négociations en vue de la création d'une BeNeLeague

Le projet n'est peut-être pas encore définitivement enterré...

En coulisses, trois ans après les premières discussions, des réunions sont - selon Het Gazet Van Antwerpen - à nouveau organisées pour un partenariat entre la Jupiler Pro League et l'Eredivisie.

Six clubs néerlandais (Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar, FC Utrecht et Vitesse Arnhem) et cinq clubs belges (Club de Bruges, Anderlecht, Genk, Standard et Gand) discutent actuellement d'une version allégée de la BeNeLeague, en collaboration avec le bureau d'études Deloitte.

Pour l'instant, plusieurs options sont sur la table. L'un d'entre elles est de terminer les compétitions nationales habituelles avant la pause hivernale. Les six équipes les mieux classées seraient ensuite versées en BeNeLeague au second tour pour jouer le titre et les places européennes.