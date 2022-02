Kompany retrouvera Timmy Simons : "On doit préparer cela comme un match du top"

Le coach des Mauves a préfacé la rencontre contre Zulte-Waregem ce vendredi en conférence de presse. Pas question de prendre ce match à la légère, d'autant plus que Kompany retrouvera sur le banc d'en face une vieille connaissance : Timmy Simons.

Le coach d'Anderlecht, Vincent Kompany, s'est exprimé en conférence de presse. Les Mauves rencontrent Zulte-Waregem ce samedi (20h45). Un match où il retrouvera Timmy Simons, ancien coéquipier chez les Diables Rouges.

"(Timmy Simons, ndlr) a toujours été un leader, un capitaine. Je pense que pour lui c'est quelque chose d'assez naturel d'avoir une équipe à coacher. Il a été leader dans pas mal de clubs avec pas mal de joueurs d'un certain niveau, je pense que pour lui ce sera assez naturel. Hormis le match de demain, je lui souhaite tout le meilleur pour sa carrière", a-t-il déclaré.

L'Union, seule équipe constante en Pro League

Le déplacement à Zulte, actuel 16e et premier non-relégable de Pro League, Kompany ne veut pas le prendre à la légère. "En général, il est difficile de dire avant un match si ça va être facile ou pas. On préfère partir de l'idée que tous les matchs sont compliqués. Cette saison, le championnat reste assez aléatoire et fait de surprises, à l'exception bien sûr de la constance de l'Union qui peut-être reste une surprise en elle-même. Cette saison, on doit rester vigilants. Dans les matchs au sommet il ne faut pas s'avouer vaincus trop facilement, comme pour les matchs où on est favoris il ne faut pas faire l'erreur de le prendre à la légère. On a préparé ce match comme un match du top."