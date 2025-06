Stromae au cœur d'un projet surprenant avec Anderlecht !

En plus d'avoir composé une nouvelle chanson, Stromae aurait collaboré à la réalisation du nouveau maillot d'Anderlecht !

"Est-ce que j'ai pas raison ? Oui tu as raison ! Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion ! Allez allez allez allez, we are the champions we are the champions", ces paroles ne vous sont évidemment pas inconnues si vous êtes un supporter des Mauves.

La musique du Grand Jojo résonne depuis de nombreuses années maintenant au Lotto Park. La saison prochaine, cette dernière sera accompagnée d'un autre morceau, la nouvelle version d'"Anderlecht champion" signée Stromae.

En plus de cette nouvelle chanson, le célèbre chanteur aurait également collaboré sur un autre point. Il aurait participé à la réalisation de l'un des maillots des Mauves de la saison prochaine, selon La DH Les Sports+.

Ce dernier devrait d’ailleurs bientôt être dévoilé. Ce samedi, les joueurs disputeront leur premier match amical contre le WS Lauwe.

Les Bruxellois feront déjà leur retour en compétition officielle le 24 juillet. À domicile, Anderlecht disputera le deuxième tour de qualification pour l’Europa League contre le BK Häcken ou le Spartak Trnava.