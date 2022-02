Mauricio Pochettino entretient le doute concernant la présence de Neymar face au Real

La présence du joueur brésilien face au Real Madrid en Ligue des Champions n'est pas utopique.

Touché en fin de rencontre face à Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar n'a depuis plus foulé les pelouses de Ligue 1. A quelques jours de la rencontre face au Real Madrid en Ligue des Champions, le joueur brésilien va mieux, et sa présence mardi soir n'est pas utopique. Cependant, Mauricio Pochettino entretient le doute quant à la présence du joueur de 30 ans. "On ne sait pas, on doit voir ça demain ou après-demain, il est possible qu’il soit dans le groupe, son évolution très bonne, j’espère qu'il sera là», a-t-il d'abord lancé au micro de Prime Video avant de préciser en conférence de presse. «Il faut faire attention aux attentes, de manière générale. Les attentes ne s’appuient sur rien de réel. Il y a une possibilité que Neymar soit là, son évolution est bonne, j’espère qu’il fera partie du groupe, c’est un joueur important du groupe».