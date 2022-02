Les compos de Genk-Standard sont connues : Tapsoba et Bastien sur le banc

Ce dimanche après-midi, Genk reçoit le Standard de Liège lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Bernd Storck devait se passer des services de Bryan Heynen, suspendu. Le technicien allemand opérait plusieurs changements dans son onze par rapport à celui de mercredi contre OHL. La défense a entièrement été remaniée puisque Lucumi et Preciado sont le banc et que Juklerod et Sadick ne sont pas repris.

Genk : Vandevoordt, Arteaga, McKenzie, Cuesta, Munoz, Hrosovsky, Thorstvedt, Trésor, Ito, Bongonda, Onuachu

Côté liégeois, Dussenne débute sur le banc tout comme Taspoba et Bastien.

Standard : Bodart, Calut, Laifis, Sissako, Ngoy, Raskin, Bokadi, Cafaro, Amallah, Dönnum, Emond