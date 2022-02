La nouvelle offre mirobolante du Real pour Mbappé

L'international français pourrait bien toucher le jackpot en cas de signature chez les Madrilènes.

Les jours s'enchaînent et les rumeurs qui envoient encore et toujours Kylian Mbappé au Real Madrid ne cessent de se multiplier et de prendre de l'ampleur.

Le joueur du PSG arrive en fin de contrat avec le club parisien et pourrait prendre la direction de l'Espagne cet été. Afin de maximiser ses chances de signature, le Real Madrid aurait fait une nouvelle offre pour le contrat du joueur.

Selon ABC, le Real aurait proposé un salaire annuel net de 25 millions d'euros, un contrat de six ans ainsi qu'une prime à la signature à hauteur de 50 millions d'euros.