Rangnick donne plus d'informations sur l'absence de dernière minute de Varane

Le défenseur français n'avait pas débuté la rencontre contre Brighton alors qu'il était sur la feuille de match.

Manchester United s'est imposé ce mardi face à Brighton (2-0) grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Une victoire qui fait du bien au Red Devils.

Alors qu'il était normalement aligné dans le 11 de base mancunien, Raphael Varane (28 ans), malade, a été finalement remplacé par Victor Lindelof juste avant le début de la rencontre.

Le coach de Manchester United Ralf Rangnick a donné plus d'informations concernant l'absence du joueur et son état de santé. "Sur le chemin depuis l'hôtel, après le dîner et la réunion d'équipe, il a eu des problèmes d'estomac", a déclaré Rangnick à la BBC. "Nous espérions régler cela avec des médicaments mais il ne se sentait pas bien et c'est pourquoi nous avons joué avec Victor Lindelof à la place."