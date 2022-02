Hummels s'emporte: "Nous jouons un football absurde"

Le Borussia Dortmund est dans le creux et les joueurs le sentent bien, Mats Hummels en premier.

Balayé par les Glasgow Rangers (2-4) à domicile, le Borussia Dortmund s'est placé dans une position délicate en vue d'une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Alors que la direction des Marsupiaux a convoqué son entraîneur Marco Rose pour une "réunion de crise", le défenseur central des Jaune et Noir, Mats Hummels (33 ans, 26 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), a poussé un coup de gueule au sujet des dernières prestations de son équipe.

"Si vous regardez le match de Leverkusen (défaite 2-5), nous avions encaissé quatre buts après avoir perdu inutilement le ballon. Ce soir (jeudi), cela a encore été le cas sur le premier, le deuxième et le quatrième but. Je pense que nous savons quel est notre problème. Le coach le mentionne assez souvent. Nous jouons un football absurde, un football illogique et nous rendons nos adversaires si forts. En jouant de cette façon, nous allons parfois gagner et parfois perdre, mais sur l'ensemble des matchs, nous n'aurons pas de succès", a déploré l'arrière du BvB sur les antennes de Sky Germany.