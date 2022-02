L'avocat de Vanzeir estime que "les médias ont gonflé l'affaire" : "Son cas n'a rien à voir avec ceux de Wasilewski, De Bilde..."

Dante Vanzeir était défendu par l'avocat Daniel Spreutels, qui plaidait auparavant pour Anderlecht. Maître Spreutels souhaite voir plus de matchs en probation, étant donné le casier judiciaire vierge de son client.

"Dante est toujours un sportif modèle et un professionnel. Les journaux ont gonflé l'affaire et ont voulu faire de lui un exemple", explique l'avocat du joueur de l'Union dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Il n'y a pas de débat, ce geste n'a pas sa place sur un terrain de football. Mais le joueur de Charleroi n'a heureusement pas subi de blessure grave et s'entraîne déjà à nouveau. Dante est allé s'excuser dans le vestiaire, et sur les réseaux sociaux. Il reconnaît son erreur. Cela doit jouer un rôle. Son casier judiciaire vierge est également crucial."

Vanzeir est plus ciblé maintenant, a-t-il également cité. "Il ressent la pression croissante à l'Union, cette tension a peut-être aussi joué un rôle. Il ne faut pas oublier qu'il est encore jeune et qu'il a un nouveau statut depuis cette saison. Celle d'une vedette. Tout cela a pu jouer un rôle. Il ne doit pas être utilisé comme un exemple. Il n'a pas fait d'actions antérieures inacceptables. Wasillewski, Gilles De Bilde, ... L'action du Vanzeir est comparée à ces affaires passées, mais son cas n'a rien à voir avec tout cela."