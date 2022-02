Romelu Lukaku de retour à l'Inter ? Impossible pour l'instant

La méforme du Belge fait beaucoup parler en Italie.

Romelu Lukaku (28 ans) vit une saison compliquée à Chelsea. Fantômatique ce week-end, il a été mis sur le banc par Tuchel lors du match face à Lille en Ligue des Champions.

Il n'en fallait pas plus pour que les médias italiens et plus particulièrement La Gazetta dello Sport parlent d'un retour de Lukaku vers son précédent club, l'Inter de Milan. Le journal relate que le Diable ne serait pas heureux à Londres, et qu'il voudrait retourner à Milan.

Mais selon Het Laatste Nieuws, la direction de Chelsea n'aurait pas encore pensé à se séparer de Lukaku. Ils ne seraient - évidemment - pas disposés à laisser partir un joueur qu'ils ont acheté 113 millions d'euros l'été dernier.

De toute façon, l'Inter n'a pas les moyens de faire revenir Lukaku. Chelsea doit encore payer 90 millions d'euros et l'Inter a besoin de cet argent pour éponger ses dettes. L'Inter a enregistré une perte record de près de 250 millions d'euros avant le départ de Lukaku. Même après son transfert, le club s'attend à terminer à nouveau cet exercice avec des chiffres dans le rouge.