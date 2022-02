Seraing a besoin plus que jamais de ses supporters après les débordements : "Nous devons rester unis"

Certains supporters des Métallos ont réservé un accueil particulier aux joueurs du club après la lourde défaite subie à La Gantoise.

Après la lourde défaite concédée à La Gantoise (4-0), plusieurs supporters de Seraing présents à la Ghelamco Arena avaient fait part de leur mécontentement aux joueurs à l'issue de la rencontre depuis les tribunes. Mais, d'autres ont attendu les troupes de Jean-Louis Garcia au Pairay afin de leur réserver un accueil regrettable avec des insultes au programme, mais pas seulement, puisque le véhicule d'un Sérésien a subi des dégradations.

"Nous ne pouvons pas accepter les menaces à l'encontre de nos joueurs"

"La police a dû intervenir pour nous permettre de quitter le parking. Je comprends la colère, les critiques et le mécontentement des fans, mais nous ne pouvons pas accepter les menaces à l'encontre de nos joueurs. L'un de nos joueurs phares, Youssef Maziz est particulièrement visé et des personnes veulent s'en prendre physiquement à lui. C'est intolérable car il ne faut pas franchir certaines limites !", a expliqué Peter Kerremans en conférence de presse.

"Nous disposons toujours actuellement de tous les atouts pour nous maintenir"

"N'oublions pas que notre club évoluait encore en Nationale 1 il y a deux ans avant de réaliser un exploit exceptionnel la saison dernière avec cette promotion en D1A. S’y maintenir serait fantastique étant donné que nous disposons du plus petit budget de l'élite. Néanmoins, nous disposons toujours actuellement, à six matchs de la fin de la compétition, de tous les atouts pour atteindre cet objectif qui est le maintien. Tout le monde aurait signé en début de saison pour avoir sept points d'avance sur le dernier après 28 journées de championnat", a rappelé le team manager des Métallos. "Nous avons besoin de nos supporters pour cette dernière ligne droite afin de nous en sortir. Supportez-nous, encouragez-nous, mais ne nous menacez pas car nous devons rester unis pour assurer notre maintien", a conclu Kerremans.

"C'est déplorable !"

Même son de cloche du coté de l'entraîneur principal du promu sérésien. "Pour parvenir à nous maintenir, nous devons rester soudés et unis à tous les niveaux du club. Je suis navré après ce que j'ai vu mercredi soir. C'est déplorable ! Tu es Seraing qui joue le maintien et tu es encore en course pour rester en D1A, et tu te fais agresser chez toi sur ton propre parking ! Et ils s'en prennent au meilleur joueur de l'effectif, c'est se tirer une balle dans le pied. La connerie humaine dans toute sa splendeur. La Gantoise était plus forte et possède plus de qualité. On oublie ce match et on pense au suivant contre Zulte qui sera crucial", a lâché Jean-Louis Garcia.