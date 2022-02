PL : West Ham bat le Wolverhampton de Dendoncker

West Ham a pris trois points très importants dans la course à l'Europe face à un concurrent direct.

West Ham United est venu à bout de Wolverhampton ce samedi dans un match important dans la course à l'Europe, les Hammers dépassant, grâce à cette victoire, les Wolves mais aussi Tottenham pour s'installer à la 6e place du championnat. Il aura fallu attendre la 59e minute de jeu et un but de Tomas Soucek pour débloquer la situation en faveur de West Ham.

Leander Dendoncker était titulaire du côté de Wolverhampton et a disputé toute la rencontre au sein de l'entrejeu.